وكيل "اتصالات النواب" يحذر من قرصنة المعلومات والحسابات البنكية

كتب- محمد نصار:

حذرت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من وجود "هاكرز" يهاجمون على وجه التحديد البيانات المصرفية الإلكترونية للشركات والأفراد، ويقومون بكشف جميع المعلومات البنكية، لافتًة إلى أن "الهاكر" المخترق لمواقع الشركات يستطيع تغيير البيانات الخاصة بفيزا العميل وإدراج بيانات جديدة مختلفة، بالإضافة إلى أن تسريب معلومات المواطنين عبر بطاقات الائتمان وغيرها يسبب اختراق لخصوصية المواطن، وهو ما يضع الجهة المسربة لبيانات المواطنين تحت طائلة القانون.

وقالت البطران، في بيان، اليوم الأحد، إن العميل هو الضحية عندما يتعرض للخداع، وهذا بطبيعة الحال أمر يضر بالعملاء، مشيرة إلى أن هذا النوع من السرقات غالبًا ما يكون طي الكتمان حيث تخشى المصارف أن تصبح علنية ما قد يؤثر على سمعتها، لذلك كثيرًا ما تلجأ لتعويض الزبائن خوفًا من فضح الأمر على مستوى واسع.

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات، أن الدستور ينص على حماية بيانات المواطنين على كافة البطاقات الائتمانية، وعلى الجهات المعنية احترام القواعد القانونية والدستورية بما يكفل حماية بيانات ومعلومات المواطنين من أي تلاعب يحدث فيها.

وشددت على ضرورة تفعيل منظومة الأمان داخل الهيئات والمؤسسات والشركات حفاظًا على خصوصية العميل، وتفعيل منظومة الأمان ما يصعب من عملية اختراق الخصوصية أو تمكين "الهاكرز" من اختراق الخصوصية أو الحصول على بيانات المواطنين واستغلال حساباتهم البنكية والتلاعب بها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الأسبوع الماضي شهد مشكلة كبيرة لحاملي بطاقات الائتمان بصرف مبالغ مادية من حساباتهم، لا سيما وأن البنك اعترف أن الخطأ من جهته، مطالبة كل من وزارة (الشباب والرياضة - التربية والتعليم - التعليم العالي) بالاهتمام بالشباب الموهوبين في تقنية البرمجة لأنهم بمثابة سلاح الأمان لمصر وثروتها الحقيقية.