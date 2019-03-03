خاص| تبدأ من 8.2 مليون جنيه.. ننشر أسعار فيلات "الإسكان" في العاصمة الإدارية

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، حجز فلل مشروع "المقصد" في العاصمة الإدارية، والمملوك لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، حتى تتولى الشركة تسويق المشروع.

وينفرد "مصراوي" بقائمة أسعار الفلل داخل المشروع، وهو أول مشروع جاهز للتسليم خلال العام الجاري، ويتم البيع داخله بالوحدة وليس بالمتر، حيث يبدأ سعر الفلل المستقلة من 8 ملايين و200 ألف، وتتراوح مساحات الفلل المنفصلة من 380 مترًا وحتى 570 مترًا مربعًا.

وتبدأ أسعار وحدات الـ "توين هاوس" من 6 ملايين و700 ألف جنيه وحتى 7 ملايين جنيه، وتتراوح المساحات الخاصة بها من 413 مترًا وحتى 424 مترًا مربعًا.

ويسمى النوع الثالث من الفلل داخل مشروع المقصد بالعاصمة الإدارية بـ "التاون هاوس" ويبدأ سعر الوحدة به من 5 ملايين و600 ألف وحتى 6 ملايين و100 ألف جنيه، وتتراوح المساحات الخاصة به من 370 مترًا وحتى 400 متر مربع.

وتتكون الفلل من 3 غرف حتى 5 غرف نوم، وجميعها يعلوها "بنت هاوس" ولها حدائق خاصة وتتمتع بالخصوصية التامة.

وتبدأ طرق السداد من 5 سنوات وحتى 7 سنوات، بمقدم حجز يصل إلى 300 ألف جنيه للفلل المنفصلة، و200 ألف جنيه لـ "التوين هاوس" و100 ألف جنيه لـ "التاون هاوس".

وأعلنت شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، الأسبوع الماضي، عن مشروعها الجديد في العاصمة الإدارية تحت اسم "المقصد" وهو عبارة عن فلل فقط ولا يوجد به عمارات أو وحدات سكنية.

وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للشركة، والتي تتولى تسويق المشروع، إن هيئة المجتمعات العمرانية انتهت من تنفيذ ما يقرب من 70% من أول مشوع فلل في العاصمة الإدارية، والذي يحمل اسم "المقصد" لافتًا إلى أن الكمبوند يقام على مساحة 211 فدانًا، ويُعد تحفة معمارية، حيث تم تصميم بعض الوحدات على الطراز المعماري الحديث، وأخرى على طراز مدن البحر المتوسط.

وأكد القاضي، أن جميع الإنشاءات ونسب الإنجاز سبقت كل المخططات وفاقت التوقعات، فجميع وحدات المقصد مبنية بالكامل وسيبدأ تسليمها على أعلى مستوى من التشطيب الخارجي والداخلي خلال العام الجاري.

يُشار إلى أن شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري تأسست كشركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 60%، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة 38%، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 2%.

ووقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي، وزير الإسكان السابق، بروتوكول تعاون مع شركة "سيتي إيدج" تقوم من خلاله الشركة بإدارة التطوير والإشراف على الإنشاءات وتصميم وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لـ7 مشروعات جديدة في العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة.سش