الأرصاد تتوقع طقس الاثنين: أمطار في القاهرة والصغرى 13

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 13 21

شبين الكوم 12 21

طنطا 12 20

دمنهور 10 20

الإسكندرية 09 19

بلطيم 10 19

مطروح 09 18

السلوم 08 19

سيوة 07 21

بورسعيد 10 20

دمياط 10 18

الزقازيق 11 19

الاسماعلية 10 21

السويس 11 19

العريش 07 21

رفح 07 19

رأس سدر 09 21

نخل 02 20

نويبع 13 21

طابا 08 22

كاترين 02 13

الطور 09 23

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 10 23

مرسى علم 12 23

الفيوم 11 21

بنى سويف 09 21

المنيا 07 22

أسيوط 07 22

سوهاج 07 22

قنا 08 24

الأقصر 07 24

أسوان 10 24

أبوسمبل 10 25

الوادى الجديد 05 24

شلاتين 14 24

ابو رماد 14 24

راس حدربة 14 23

حلايب 16 22