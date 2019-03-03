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    ضبط مليون جنيه مع راكب داخل مناشف قطنية بمطار القاهرة

    12:11 م الأحد 03 مارس 2019
    ضبط مليون جنيه مع راكب داخل مناشف قطنية بمطار القاهرة

    المضبوطات

    كتب- طه عبيد:

    أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من النقد المصري مع راكب حاول السفر بها إلى السعودية، أخفاها داخل بعض المناشف القطنية بما يخالف قانون النقد.

    اشتبهت الخدمة المعنية من إدارتب "البحث الجنائى وتامين الركاب"، في حقائب راكب سعودي متجهة إلى الرياض، أثناء إنهاء إجراءات سفر الطائرة السعودية المتجهة إلى الرياض، وبوضع حقائبه على جهاز كشف الحقائب تبين وجود جسم معتم، بفتح الحقائب وتفتيشها عثر على مليون و 160 ألف جنيه، أخفاها داخل المناشف القطنية.

    أمر اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى، باتخاذ ال‘جراءات القانونية الازمة، وتحرير محضر للراكب ومنعه من السفر، وإحالته للنيابة .

    وكانت سلطات الأمن بالمطار أحبطت أمس الأحد محاولة تخريب 2 مليون جنيه مع راكب سعودية قبل سفرها إلى الرياض.

    مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب السعودية

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