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العالم مصطفى ​السيد يلقي محاضرة بصالون أكاديمية البحث العلمي.. اليوم

04:00 ص الأحد 03 مارس 2019
العالم مصطفى ​السيد يلقي محاضرة بصالون أكاديمية البحث العلمي.. اليوم

العالم مصطفى ​السيد

القاهرة – (مصراوي)

تطلق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الأحد، صالونا علميا، تتويجاً للأنشطة العلمية بالأكاديمية هذا العام، والذي سوف يعقد بصورة دورية.

وتبدأ الحلقة الأولى للصالون، باستضافة العالم الكبير الدكتور مصطفي السيد، ويتناول الحوار أحدث تطورات أبحاثه في علاج السرطان بالذهب وبدء إجراء تجارب سريرية لهذا النوع من العلاج، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

الجدير بالذكر أن الصالون العلمي من المقرر أن يستضيف شهرياً، أحد كبار العلماء المصريين والعرب، لمناقشة قضية علمية ملحة.

مصطفى ?السيد أكاديمية البحث العلمي علاج السرطان

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