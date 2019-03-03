عمرو أديب: "بيراميدز" تبرع بـ10 ملايين جنيه لضحايا حادث محطة مصر -فيديو

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن نادي بيراميدز الذي يمتلكه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تبرع بـ10 ملايين جنيه لصالح ضحايا حادث قطار محطة مصر .

ووجه أديب عبر برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، الشكر لـ"آل الشيخ"، قائلاً: "آل الشيخ محب لمصر وموجود في مصر".

وتابع: "جمعنا حتى الآن 15 مليون جنيه تبرعات لصالح الضحايا.. نقدر نخفف بعض آلام الضحايا سواء أطفال أو أمهات أو عمليات جراحية".

كان جرار اصطدم الأربعاء الماضي، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة أحدث انفجارًا أودى بحياة 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين.