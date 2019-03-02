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ضبط أدوية بشرية وطائرة تجسس مع 3 أوروبيين بمطار مرسى علم

10:54 م السبت 02 مارس 2019
ضبط أدوية بشرية وطائرة تجسس مع 3 أوروبيين بمطار مرسى علم

جمارك مطار مرسي علم الدولي و المضبوطات

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار مرسي علم الدولي، محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل، وطائرة تنصت وتجسس مع 3 ركاب أوروبيين فور وصولهم من التشيك وبولندا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قالت مصادر، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة شركة ترافيل سيرفيس القادمة من العاصمة التشيكية براغ، اشتبه محمد رشدي مأمور الجمرك في الراكبتين Aila و Arisa لملاحظته تباطؤهما وتبديل حقائبهما، وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود أجسام غريبة، وبالعرض على محمد عبيد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من مأموري الجمارك، عثرت على كمية من الأدوية البشرية لعلاج فيروس C والمعدة والمكملات الغذائية المتنوعة وكمية من المستلزمات الطبية وكمية من مستحضرات وأدوات التجميل للأظافر والعين وإبر الوشم وأجهزة لحقن الوجه وإزالة الشعر موزعة داخل حقائبهما بين طيات الملابس .

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة شركة ترافيل سيرفس القادمة من العاصمة البولندية وارسو، اشتبه محمد رشدي مأمور الجمرك في راكب هولندي الجنسية، وبتمرير حقيبته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY أظهر صورة لجهاز إلكتروني غير معروف، وبفتح الحقيبة تبين وجود طائرة لاسلكية مزودة بكاميرا تصوير وريموت كنترول ، قرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات .

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