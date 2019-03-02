بالصور.. وزيرة الثقافة تتفقد معرض زايد للكتاب

كتب- محمد عاطف:

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، صباح اليوم، معرض زايد للكتاب، والذي تم افتتاحه أمس ويستمر حتى 10 مارس الجاري.

ولم تحضر عبدالدايم، افتتاح المعرض بسبب وجودها في دولة الإمارات، لحضور الدورة الأولى لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع.

ويقام المعرض هذا العام بمشاركة الناشرين المصريين والعرب، وجرى دعمه بالشراء من خلال مشروع تحدى القراءة العربى، واشترط الاتحاد للمشاركة فى المعرض أن يكون الناشر عضوًا فى اتحاد الناشرين المصريين وأن يكون الحجز بأسبقية السداد وأن يتم البيع بفواتير رسمية معتمدة من دار النشر.

ويتضمن المعرض ماراثون رياضى يوم الافتتاح ويحصل الفائزون على استمارات لكتب بالمجان، وهناك 1500 طالب يحصلون من قبل تحدي القراءة على مبلغ للحصول على كتب تصل لما يقرب 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى الجامعات الموجود فى مدينة زايد و6 أكتوبر وجامعات مصرية أخرى يحصلون على استمارات لشراء كتب بخصم 20%.