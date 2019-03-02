اعتبارا من الغد.. رسائل هاتفية لإعلام المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم بمواعيد الاختبارات

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة تبدأ إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة؛ لإخبارهم بموعد وأماكن عقد الاختبارات الإلكترونية، وذلك اعتبارا من غد الأحد.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم السبت؛ للإعلان عن مواعيد اختبارات المعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة، وأحدث التفاصيل الخاصة بأعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة.

وأضاف عمر، أن عدد المتقدمين المستوفين للشروط والذين تجرى لهم الاختبارات 71 ألف 227 متقدم، مشيرا إلى أن اختبار الدفعة الأولى يبدأ الاثنين المقبل.

ولفت إلى أنه على المتقدمين الذين تصل إليهم رسائل بمواعيد الاختبار، الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

لمشاهدة "فيديو" يشرح طريقة التعامل مع الاختبار الإلكتروني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بتاريخ 7 فبراير الماضي، عن مسابقة للتعاقد المؤقت مع المعلمين، لمدة ثلاثة أشهر؛ لسد العجز في التخصصات المختلفة.