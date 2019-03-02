أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث محطة مصر رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

اعتبارا من الغد.. رسائل هاتفية لإعلام المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم بمواعيد الاختبارات

04:29 م السبت 02 مارس 2019
اعتبارا من الغد.. رسائل هاتفية لإعلام المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم بمواعيد الاختبارات

الدكتور محمد عمر

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة تبدأ إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة؛ لإخبارهم بموعد وأماكن عقد الاختبارات الإلكترونية، وذلك اعتبارا من غد الأحد.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم السبت؛ للإعلان عن مواعيد اختبارات المعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة، وأحدث التفاصيل الخاصة بأعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة.

وأضاف عمر، أن عدد المتقدمين المستوفين للشروط والذين تجرى لهم الاختبارات 71 ألف 227 متقدم، مشيرا إلى أن اختبار الدفعة الأولى يبدأ الاثنين المقبل.

ولفت إلى أنه على المتقدمين الذين تصل إليهم رسائل بمواعيد الاختبار، الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

لمشاهدة "فيديو" يشرح طريقة التعامل مع الاختبار الإلكتروني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بتاريخ 7 فبراير الماضي، عن مسابقة للتعاقد المؤقت مع المعلمين، لمدة ثلاثة أشهر؛ لسد العجز في التخصصات المختلفة.

محمد عمر وزارة التربية والتعليم مسابقة العقود المؤقتة

الخبر التالى:

السياحة: فحص أتوبيسات الحج البري بعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان