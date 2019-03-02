معارض ملابس وندوات تثقيفية.. مستقبل وطن يواصل فعالياته في المحافظات

كتب- أسامة عبدالكريم:

تواصل الأمانات المختلفة بحزب مستقبل وطن، فعالياتها وأنشطتها في عدة مجالات وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتواصل معهم.



وعقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، ندوة تثقفية حول كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة بقاعة المحاضرات بمستشفي الزيتون التخصصي بحي الأميرية.

ونظم الحزب دورة لألعاب الكاراتيه والجودو سرعة باستاد المحافظة بدائرة السلام، بمشاركة 100 لاعب، إلى جانب نشاط أمانة الحزب في دمياط من خلال غقد ندوة تثقفية بعنوان "الوحدة الوطنية" حول أهمية تكاتف فئات الشعب للنهوض بالدولة بمسرح نادي المهندسين بدمياط.



ونجحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد في توزيع 500 كرتونة مواد غذائية مجانًا على الأسر الأكثر احتياجًا بمدينة بور فؤاد ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم، قافلة طبية بمركز "ابشواي" تم خلالها توقيع الكشف الطبي وتوزيع العلاج بالمجان على المواطنين.

ونظمت أمانة مستقبل وطن بمحافظة المنيا، قافلة لمرضى العيون بقرية القطوشة بمركز سمالوط تم خلالها توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان على المواطنين، إلى جانب إقامة معرض لبيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة، من قبل أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد، فضلًا عن تنظيم قافلة طبية تم خلالها توقيع الكشف الطبي وتوزيع العلاج بالمجان على المواطنيين بقرية شندي بمركز بلاط، وعقد ندوة ثقافية حول أهمية التعديلات الدستورية.