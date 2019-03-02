زيارة مفاجئة لرئيس البرلمان لمصابي محطة مصر بمعهد ناصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

زار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، منذ قليل، معهد ناصر وذلك للاطمئنان على المصابين إثر حادث قطار محطة مصر الأربعاء الماضي.

وتفقد عبد العال المصابين خلال زيارته، مشددا على توفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة لهم‪.‬

وشارك فى الزيارة، كل من رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الدكتور محمد العماري، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام النائب أسامة هيكل، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية النائب طارق رضوان، والمستشار أحمد سعد أمين عام البرلمان‪.‬​