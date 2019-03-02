عضو بمجلس "الأطباء" يطالب النقابة بدعم ضحايا حادث محطة مصر

كتب - أحمد جمعة:

طالب الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، النقيب العام الدكتور حسين خيري، بإعلان النقابة الحداد الرسمي ووضع شارة سوداء على الموقع الرسمي للنقابة، تضامنا مع أسر ضحايا ومصابي حريق قطار محطة مصر، الذي أسفر عن 22 شهيدا، منهم الطبيب أحمد حمدي محمود، و 41 مصابا.

وقال أحمد حسين، في خطاب وجهه للنقابة اليوم السبت: "نظرا لأن النقابة العامة تضم بين تشكيلاتها (لجنة مصر العطاء)، التي تقدم مختلف المساعدات للمواطنين، ومنها الطبية والاجتماعية في حالة الكوارث، ومصادر تمويل اللجنة هي تبرعات المواطنين، فإنني أقترح تقديم الدعم الطبي و المالي للمصابين وأسر الشهداء، بعد التواصل مع وزارة الصحة و غيرها من الجهات المعنية، للحصول على أسماء وطرق التواصل مع أسر الشهداء و المصابين".

كما اقترح إقامة حفل تأبين للشهداء قبل حفل ( يوم الطبيب 18 مارس)، مشاركة لهم في مشاعر الحزن و تأكيدا على اندماج نقابة الأطباء مع المجتمع.