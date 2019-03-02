وزيرة الصحة: فحص 31.5 مليون مواطن بمبادرة "100 مليون صحة"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 551 ألفًا و36 مواطنا، بالمحافظات السبع بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

كانت المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة"، انطلقت أمس الجمعة في 7 محافظات، هيّ: الجيزة، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والوادي الجديد، وقنا، والمنيا.

وأشارت وزيرة الصحة في بيان اليوم، إلى أن إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاث من "المبادرة الرئاسية"، وصل إلى 31 مليون و433 ألف مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن يثبت إصابته.

وأضافت الوزيرة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أمس، إقبالا منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 108% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة حيث استمر عمل عدد كبير من نقاط المسح بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصا من الفرق الطبية على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المرحلة الثالثة تستهدف فحص 23 مليون و39 ألف مواطن، ويشارك في تنفيذها 8 آلاف و52 ألف فريق طبي، مقسمين على فترتي عمل صباحية ومسائية، وذلك في 2401 نقطة مسح في المحافظات السبعة، حيث من المقرر أن تختتم أعمال المرحلة الثالثة بنهاية شهر أبريل المقبل.

يذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، و جميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تماما.