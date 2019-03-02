طلب إحاطة ينتقد تهرب الحكومة من المسئولية بشأن حادث محطة مصر

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتعليم، وذلك بشأن تهرب الحكومة من المسئولية في حادث محطة مصر الأخير.

وأشار النائب، في بيان السبت، إلى وجود حالة من السلبية والتهرب من المسئولية في موقف الحكومة من حادث محطة مصر الأخير، بالرغم من أن الحادث تسبب في مقتل 22 شخصًا وأكثر من 40 مصابا بحروق خطيرة، لتخرج بعدها تصريحات غير مسئولة من قيادات الحكومة. بحسب النائب.

وأوضح المسعود: "الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خرج علينا ليقول الحادث الذي وقع في محطة سكك حديد مصر يحدث في كل دول العالم، كما يعتبر خطأ فرديا لا يمثل الحكومة".

وأكد أن هذه الحوادث المتكررة خاصة في قطاع السكك الحديد، تشير إلى سبب واحد وهو ضعف الرؤية للقائمين على هذه المنظومة، واستهتار بأرواح المصريين، ولفت إلى أن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الحوادث يتطلب البدء في إعداد خطة قومية لتطوير وتأهيل وتأمين القطارات في هيئة السكك الحديد، وكذلك المعديات وكافة المواصلات الحكومية التي قد يتسبب أي عطل فيها في خطر داهم على أرواح الشعب.

وطالب النائب، بضرورة إعداد خطة عاجلة لتأمين هيئة السكك الحديدية، وتوفير كافة الإمكانيات للتعامل اللحظي مع أي حادث، بالإضافة إلى وضع معايير لاختيار العاملين في وظائف حساسة قد يؤدي الخطأ فيها إلى كوارث.​