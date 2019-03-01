أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث محطة مصر رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

"طالبت بسرعة تجريمها".. الإفتاء تحذر من المشاركة في لعبة "MOMO"

11:27 م الجمعة 01 مارس 2019
"طالبت بسرعة تجريمها".. الإفتاء تحذر من المشاركة في لعبة "MOMO"

momo

كتب - محمود مصطفى:

حذرت دار الإفتاء المصرية من المشاركة في لعبة "مومو MOMO"، داعيًة إلى سرعة الخروج منها.

وأهابت الدار، في تحذير شديد من اللعبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، الجهات المعنية سرعة تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة.

وقالت الدار: "على الآباء متابعة أولادهم والحرص على معرفة الألعاب التي يلعبونها حتى نقيهم شر هذه الألعاب، حيث أنه يُقال إن الرسائل المصاحبة للصورة تُشجع الأطفال إما على القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم، أو وضع أنفسهم بمواقف خطرة، أو حتى الانتحار".

وأضافت الدار: "حتى الآن، أصدرت العديد من المدارس في المملكة المتحدة تحذيرات، كانت قد وُجهت لأولياء الأمور، حول (تحدي مومو)، فضلاً عن المنشورات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بـ التحدي".

دار الإفتاء ألعاب الموبايل لعبة momo الألعاب الخطرة

الخبر التالى:

مرصد الإفتاء يدين الهجوم الإرهابي على فندق مكة المكرمة بمقديشيو
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان