بالصور.. افتتاح معرض زايد الخامس للكتاب

كتب- محمد عاطف:

افتتح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، بحضور محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وعادل لطفي رئيس جمعية مستثمري زايد ومؤسسة إبداع، وإسلام بيومي مدير عام المعارض بهيئة الكتاب، والإعلامي حمدي الكنيسي، والشاعر جمال بخيت، ود. حسين محمود، معرض زايد الخامس للكتاب.

وشارك فى الافتتاح فرقة النيل للآلات والفنون الشعبية وقدمت عرض التنورة، كما ألقى الشاعر الكبير جمال بخيت بقصيدة مسحراتى محفوظ.

يفتح المعرض أبوابه للجمهور من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء ويستمر حتى ١٠ مارس الجاري، ويضم جناح هيئة الكتاب، أحدث إصدارات الهيئة في مختلف المجالات من النشر العام والسلاسل التى تصدرها الهيئة، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة.

كما يشهد المعرض على مدار أيامه نشاط ثقافي وفني متنوع بين الندوات ومناقشة الكتب والامسيات الشعرية والحفلات الفنية وعروض سينمائية بالإضافة إلى النشاط الخاص بالأطفال من ورش فنية وعروض عرائس والساحر والأراجوز.

يشار إلى أن المعرض يُقام المعرض على مساحة ٢٤٠٠ متر مربع ، يشارك فيه معرض ١٤٠ ناشر، منهم ١٥ دار نشر من دول مختلفة.