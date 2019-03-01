رفعت رشاد المرشح لمنصب نقيب الصحفيين: هدفنا التنافس المحترم

كتب- مصطفى علي:

تصوير- أحمد النجار:

قال رفعت رشاد، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن الانتخابات دائما ما تكون فرصة لتلاقي أعضاء الجمعية العمومية، وتبادل المشاعر الطيبة بين الأعضاء في إطار تنافسي محترم.

وأضاف رشاد، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنها أيضا مناسبة للمنافسة المحترمة الراقية لاختيار نقيب جديد يرسم المستقبل للفترة المقبلة، كما أنها استمرار دائم لروح الأسرة، لاسيما أن النقابة تتسع لجميع الأعضاء بمختلف آراءهم وسياساتهم، فهي نقابة للرأي ولحرية التعبير.

وتابع رشاد : "على الزملاء أن يعتبروا الانتخابات فرصة لتجديد اللقاء وفي النهاية سيخرج الجميع يدا واحدة".

كانت اللجنة المشرفة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أعلنت بدء التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية، للانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس من بين 11 مرشحًا لمنصب النقيب، و52 لعضوية المجلس.

وبدأت إجراءات التسجيل منذ العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهرًا، وتم مد التسجيل ساعتين بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، قبل أن تؤجل انعقاد الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد حضور 716 عضوًا فقط.​

وتجرى الانتخابات في 31 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، واستعانت النقابة بـ 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.​