الخطوط البريطانية تشكر "مصر للطيران" على خدماتها لرئيسة الوزراء

كتب- طه عبيد:

تلقت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، خطاب شكر من الخطوط الملكية البريطانية، تشيد فيه بمستوى الأداء والخدمة وجودة الوجبات المقدمة على طائرة رئيسة وزراء بريطانيا والوفد المرافق لها خلال مشاركتها فى أعمال مؤتمر القمة العربية الأوروبية، التي أُقيمت بشرم الشيخ الأسبوع الماضي.

صرح المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس شركه مصر للطيران للخدمات الجوية، بأنه تم تخصيص مجموعات عمل استعدادًا لهذا الحدث لمراقبة أعمال الوحدات ومدى كفاءة التجهيزات، وكذلك توفير الأصناف والمكونات الخاصة بوجبات الوفود على الطائرات بجودة عالمية فاقت توقعات منسقي مختلف الرحلات.

وكانت شركة مصر للطيران شاركت في خدمة الطائرات الرئاسية والملكية والرحلات الوزارية في مطارات المصرية والذي عمدت فيه الشركة من خلال وحدة التموين الخاصة بها في شرم الشيخ إلى توفير جميع الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لوفود الدول العربية والأوروبية.