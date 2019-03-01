"الجيزة": 53 عيادة متنقلة و5 آلاف متخصص يشاركون بحملة "100 مليون صحة"

كتب-إسلام ضيف:

تصوير- روجيه أنيس:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن هناك 53 عيادة متنقلة بالمحافظة لتسهيل أعمال الكشف على المواطنين بحملة 100 مليون صحة، وحوالى 480 فريق مشرف على المبادرة للتأكد من انتظامها.

وأضاف راشد في تصريحات صحفية أثناء مشاركته في أول أيام حملة 100 مليون صحة، بحضور اللواء محمد رأفت السكرتير العام للمحافظة، بالوحدة الصحية بميت عقبة، أن 5769 متخصص يشاركون بمختلف التخصصات للتسهيل على المواطنين.

وأوضح أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي على 5.3 مليون مواطن بالمحافظة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والتقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة بجميع أنحاء محافظة الجيزة.

وأوضح أنه إضافة إلى ذلك، الكشف المبكر عن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف مستشفيات المحافظة وذلك من خلال 1730 فريق طبي.

وأكد محافظ الجيزة، تخصيص 14 مركزاً لعلاج فيروس سي للحالات المصابة، وتخصيص 15 مركز لحالات الفحص والعلاج لمرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة.