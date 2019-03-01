بالإنفوجرافيك.. مجلس الوزراء يحتفي باليوم العالمي لمكافحة التمييز

القاهرة- مصراوي:

احتفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، باليوم العالمي لمكافحة التمييز، تحت اسم "يوم الانعدام للتمييز"، والذي يوافق الأول من مارس كل عام.

ونشر المركز، إنفوجرافيك، تضمن أبرز المعلومات عن يوم الانعدام التام للتمييز حيث أطلقته الأمم المتحدة في 1 مارس 2014 للتوعية من خطر التمييز في المجتمع.



وأكد المركز أن الدستور المصري ضد التمييز ونص ذلك في مواده (9 و11 و53)، حيث تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرض بين جميع المواطنين دون تمييز.