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    ​"الأزهر" يندد بإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس واقتحام الأقصى

    03:56 م الجمعة 01 مارس 2019
    ​"الأزهر" يندد بإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس واقتحام الأقصى

    المسجد الأقصى

    القاهرة- أ ش أ:

    ندد الأزهر الشريف بسلسلة الإجراءات القمعية، التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى في الأيام الأخيرة بحق مدينة القدس المحتلة، وما شملته من اعتقالات لرموز المدينة، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك.

    وأكد الأزهر الشريف فى بيان اليوم دعمه للمقدسيين في مواجهة تلك الإجراءات التعسفية، خاصة ما يتعلق بمحاولة سلطات الاحتلال إعادة إغلاق "باب الرحمة ومصلاه"، مشددًا على أن الحرم القدسي بكافة أركانه وملحقاته هو ملكية خالصة للشعب الفلسطيني، ولا يجوز لسلطات الاحتلال المساس به، أو محاولة تقسيمه، زمانيًا أو مكانيًا.

    ودعا الأزهر الشريف كافة الأطراف المعنية إلى التحرك العاجل لمواجهة تلك الإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ السبل السياسية والقانونية الكفيلة بإفشالها، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة، ومساندة أبناء القدس المرابطين دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم.

    المسجد الأقصى الأزهر الشريف إسرائيل القدس

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