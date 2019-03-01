"تكهين الجرار".. مصادر تكشف تفاصيل المعاينة الأولية لحادث "محطة مصر"

كتب- أسامة عبدالكريم:

فيديو - نسيم عبدالفتاح:

كشف مصدر باللجنة الفنية بهيئة السكك الحديدية، عن تفاصيل المعاينة الأولية لحادث تصادم جرار برصيف 6 بمحطة مصر، يوم الأربعاء.

وجرى تشكيل اللجنة بعد ساعات من الحادث؛ للوقوف على أسبابه، وبدأت أعمالها اليوم الجمعة.

وكان جرار اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 41 آخرين، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وقال المصدر لمصراوي، إن اللجنة فحصت الجرار من الداخل والخارج، وتبين ضرورة تكهينه بالكامل، فيما أسفر باقي الفحص عن وقوع ضرر كبير وإحداث تصدعات وشروخ عميقة بالمبنى المصطدم به الجرار.

وبسبب السرعة الكبيرة للجرار، اصطدم بـ"الصدادات الحديدية" للرصيف، ثم اصطدم مجددًا بأحد المباني التابعة للهيئة.

وأضاف المصدر، أن اللجنة كانت متخوفة من انهيار المبنى عند إجراء رفع للجرار، وبناءً عليه فضلت عدم اتخاذ أي خطوة قبل التأكد من عدم تأثر المبنى بعملية الرفع.

كان وزير الإسكان عاصم الجزار، كلّف أمس، بتشكيل لجنة فنية من مركز بحوث الإسكان والبناء؛ للتأكد من السلامة الإنشائية لمبنى محطة سكة حديد رمسيس، وذلك عقب الحادث.

وأوضح المصدر، أن المبنى المتضرر مُلحق بالمبنى الإداري، وهو مبنى خاص بالأسانسير مقام على أعمدة وستائر حديدية مغلفة بالرخام من الخارج، ولن ينهار عند رفع الجرار، مؤكدًا أن عمليات رفع الجرار ستبدأ غدًا، بعد رفع أطلال المبنى المنهار، بواسطة أوناش لسحبه إلى المخازن.

استغرقت أعمال المعاينة والفحص نحو 15 دقيقة.

وقال المصدر إنه سيتم رفع التقرير المبدئي عن الجرار إلى الجهات المعنية خلال ساعات.