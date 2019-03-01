ضياء رشوان: عمومية الصحفيين فرصة لتلاقي التيارات الفكرية بالنقابة

كتب- علاء عمران:

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد قيام أحد الأشخاص، عاطل، 28 سنة، مسجلا جنائيا، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

وعقب تقنين إجراءات ضباط قسم باب شرقي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد 11 حادث سرقة هواتف محمولة بدوائر أقسام شرطة "باب شرقي، سيدي جابر، العطارين"، وبإرشاده تم ضبط المسروقات لدى عميل له، عاطل، 23 سنة، تم ضبطه.

وأخطرت النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.