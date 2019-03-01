لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تأجيل "عمومية الصحفيين" لـ15 مارس

كتب- مصطفى علي:

تصوير- أحمد النجار:

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، تأجيل الجمعية العمومية إلى 15 مارس الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث سجل 716 عضوًا حضورهم في كشوف أعضاء الجمعية العمومية اليوم.

كانت اللجنة المشرفة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أعلنت بدء التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية، للانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس من بين 11 مرشحًا لمنصب النقيب، و52 لعضوية المجلس.

وبدأت إجراءات التسجيل منذ العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهرًا، وتم مد التسجيل ساعتين بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.



وتجرى الانتخابات في 31 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، واستعانت النقابة بـ 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.