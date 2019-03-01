​النقل تعلن التشغيل التجريبي لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات

كتب- أحمد نجيب:

أعلن محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، التشغيل التجريبي لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية، والذي يجرى تنفيذه من قبل شركة "تاليس" الإسبانية العالمية، بطول 208 كم بتكلفة إجمالية تقدر بـ93 مليون يورو + 365 مليون جنيه، ويشمل 19 برجًا رئيسياً، و14 برجًا ثانوياً.

وأضاف عز في بيان، أن برج كفر الزيات تم ربطه ببرج "إيتاي البارود"، وشمل البرج تطوير 7 مزلقانات، هي: "هاويس الدلجمون – الدلجمون- كفر العيص القبلي – كفر مجاهد – كفر العيص البحري – الخندق – التوفيقية"، كما يضم 4 كباري:"كوبري الدلجمون – كوبري كفر الزيات – كوبري النيل – كوبري الخندق (التوفيقية1)، بالإضافة إلى 85 سيمافور/نازل+ 10 سيمافور مربوط على لوحة إيتاي البارود".

ولفت عز إلى أنه سبق وجرى إدخال أبراج إشارات قويسنا وبركة السبع وإيتاي البارود للخدمة، على أن يتوالى دخول باقي الأبراج الخدمة تباعًا وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل برج في مشروع تحديث نظم الإشارات لخط القاهرة/ الإسكندرية.

وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إلى أهمية هذه المشروعات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مبينًا أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إليكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.

وأضاف أنه جرى تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل".

يذكر أن وزارة النقل تنفذ مشروعات كهربة إشارات بإجمالي أطوال 1100 كم، بتكلفة تقدر بـ12.6 مليار جنيه، وتشمل تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خطوط (القاهرة /الإسكندرية، وخط بني سويف/ أسيوط، وخط بنها/ بورسعيد، ووصلة الزقازيق-أبو كبير، خط أسيوط/نجع حمادي، وخط نجع حمادي/الأقصر، ويبلغ إجمالي تكلفة هذه المشروعات 12.6 مليار جنيه.