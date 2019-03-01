أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث محطة مصر رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

رئيس "برج العرب الجديدة" يعلن موعد تسليم أراضي قرعة الإسكان الاجتماعي

10:52 ص الجمعة 01 مارس 2019
رئيس "برج العرب الجديدة" يعلن موعد تسليم أراضي قرعة الإسكان الاجتماعي

المهندس عصام بدوي

كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إن جهاز المدينة سيبدأ من بعد غد الأحد، وحتى الإثنين 25 مارس الجاري، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بالمجاورة (5 أ)، بجنوب الحي السكني السادس، والمخصصة بالقرعة العلنية التكميلية بتاريخ 5/4/2018.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة - في بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم الجمعة - أنه تم تخصيص يومي الأحد 24 مارس الجاري، والإثنين 25 مارس، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المحددة.

عصام بدوى قرعة الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي مدينة برج العرب الجديدة وزارة الإسكان

الخبر التالى:

الإسكان تتفق مع وفد سويدي على دعم منظومة النقل الذكي بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان