"طب عين شمس" تقفز 50 مركزًا في تصنيف QS العالمي في مجال العلوم الطبية

كتب- محمد قاسم:

أعلنت كلية الطب جامعة عين شمس، تحقيقها تقدم ملحوظ في تصنيف QS العالمي في مجال العلوم الطبية بعدما قفزت بواقع 50 موقعاً لتحتل المرتبة من 301 - 350 ، بعد أن كانت تقع في العام الماضي في المرتبة من 400 -350.

وأكد الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب جامعة عين شمس أن ما حققته كلية الطب في مؤخراً من إنجازات محلية و دولية يجعلها تشهد نقلة نوعية كبيرة، ويضمن مواصلتها مسيرة التقدم والتميز المحلي والدولي، وهو ما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية في تطوير منظومة التعليم وإعلان عام 2019 عاماً للتعليم.

وفي سياق متصل، جددت الكلية، اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكد المتيني، أن نجاح الكلية في تجديد اعتمادها يعكس قدرتها على مواكبة المعايير القياسية القومية ومن ثم العالمية، كما يعكس قدرتها على كسب ثقة المجتمع المحلي والدولي ويؤهلها لخدمة أغراض التنمية المستدامة، كما يسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى الدراسة الأكاديمية والجوانب البحثية ، فضلاً عن زيادة قدرتها التنافسية في سوق العمل محلياً ودولياً.

وأشار الدكتور محمود المتيني إلى أن زيارة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد للكلية جاءت بالتزامن مع زيارة وفد رفيع المستوى من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي للكلية، لافتاً إلى أن الاتحاد العالمي للتعليم الطبي هو المسئول عن التحقق من مدى تطبيق المعايير العالمية وتحسين جودة التعليم الطبي، والتي تغطي التعليم الطبي الأساسي المرحلة الجامعية (BME)؛ والتعليم الطبي بعد التخرج (PME)؛ والتطوير المهني المستمر (CPD) للأطباء.

وأضاف أن الزيارة الموسعة التي أجراها وفدا الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد والاتحاد العالمي للتعليم الطبي للكلية، استمرت على مدار 3 أيام تم خلالها إجراء جولة شاملة للتحقق من تطبيق كافة المعايير القومية والعالمية.

ونوه عميد "طب عين شمس" إلى أنه بحلول عام 2023 لن يكون هناك مكان لكليات الطب التي لم تعتمد دولياً، موضحا أن كلية الطب كانت سباقة في هذا المضمار حيث تم اعتماد الكلية للمرة الأولى ٢٠١٣ - ٢٠١٨، كما تم تجديد اعتمادها الحالي للمرة الثانية ٢٠١٨ - ٢٠٢٣.