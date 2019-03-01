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    مرشح نقيبًا للصحفيين: "مفيش مصطلح اسمه سلطة رابعة"

    05:01 ص الجمعة 01 مارس 2019
    مرشح نقيبًا للصحفيين: "مفيش مصطلح اسمه سلطة رابعة"

    رفعت رشاد

    مصراوي

    قال رفعت رشاد المرشح علي مقعد نقيب الصحفيين، إن الصحافة كانت مهنة ورسالة لها قيمة سامية في المجتمع فأصبحت "السلطة الرابعة"، لكن لا يوجد في العلوم السياسية ما يُسمي بالسلطة الرابعة.

    وأوضح أن الدولة المصرية أرادت تكريم الصحافة ووضعها في مصاف السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأضافت في الدستور مادة تقرر أن الصحافة "سلطة رابعة"، ولكن حُذفت هذه المادة، ولم تعد الصحافة سلطة رابعة بحكم القانون.

    وأضاف: "أرى أنها سلطة شعبية قوية وقد تكون أقوى من السلطات الأخرى إذا جاز التعبير".

    رفعت رشاد سلطة رابعة نقيب الصحفيين السلطات التشريعية
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