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    بعد حادث محطة مصر.. ما عقوبة تعاطي سائق القطار للمخدارات؟

    07:30 ص الجمعة 01 مارس 2019
    بعد حادث محطة مصر.. ما عقوبة تعاطي سائق القطار للمخدارات؟

    حادث محطة مصر

    القاهرة- مصراوي:

    كشف أشرف حسين، عضو اللجنة الرقابية لسائقي القطارات، عن معايير اختيار وتعيين سائقي القطارات، والعقوبات التي يتم تطبيقها حال اكتشاف تعاطي أحد السائقين موادًا مخدرة.

    وقال حسين، إن تعيين السائقين يكون بإعلان وظائف في الجريدة الرسمية، لطلب سائقين مساعدين، بمؤهلات دبلوم صنايع قسم كهرباء أو تبريد وتكييف.

    وأوضح أن أول خطوة للتعيين، بالتوجه إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي "كأنه داخل جيش".

    وأضاف: "يُوقع الكشف الطبي على السائقين المساعدين كل عامين، وبعد 13 عامًا في الوظيفي، يُرقى إلى قائد قطار، ويخضع للكشف الطبي دوريا كل عام"، مؤكدًا "عند اكتشاف تعاطيه أي مواد مخدرة تُخصم قيمة 75% من راتبه".

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