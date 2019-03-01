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    بعد حادث محطة مصر.. مفتش القطارات يوضح خطوات اختيار السائق

    06:45 ص الجمعة 01 مارس 2019
    بعد حادث محطة مصر.. مفتش القطارات يوضح خطوات اختيار السائق

    حادث محطة مصر

    القاهرة- مصراوي:

    قال خالد أحمد، مفتش القطارات المركزية، بهيئة السكك الحديدية، إن السائق هو المسؤول الأول والأخير عن حركة القطار رغم أن فريق قيادة القطار يضم مساعدًا.

    وأضاف، أن سائق القطار يبدأ مساعدًا لمدة 13 سنة، ثم يصبح سائق جرارات لمسافات قصيرة.

    وأوضح أن سائق القطار بعد قضاء 15 عامًا في المهنة يبدأ قيادة القطار لمسافات أطول، بحسب أقدميته.

    حادث محطة مصر خالد أحمد هيئة السكك الحديدية سائق القطار

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