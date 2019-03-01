بعد حادث محطة مصر.. مفتش القطارات يوضح خطوات اختيار السائق

القاهرة- مصراوي:

قال خالد أحمد، مفتش القطارات المركزية، بهيئة السكك الحديدية، إن السائق هو المسؤول الأول والأخير عن حركة القطار رغم أن فريق قيادة القطار يضم مساعدًا.

وأضاف، أن سائق القطار يبدأ مساعدًا لمدة 13 سنة، ثم يصبح سائق جرارات لمسافات قصيرة.

وأوضح أن سائق القطار بعد قضاء 15 عامًا في المهنة يبدأ قيادة القطار لمسافات أطول، بحسب أقدميته.