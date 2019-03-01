أمين عام "البيطريين" يكشف موعد مناقشة زيادة المعاشات

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن الدعوى الخاصة بعدم دستورية الدمغات الطبية، التي يتم تحصيلها من المستوردين ومصانع الأدوية والمبيدات الحشرية والمنتجات وتدخل في المستحضرات الطبية والدوائية، لصالح اتحاد نقابات المهن الطبية، من المقرر أن تنظرها المحكمة، 2 مارس المقبل، وليست الأولى من نوعها، موضحا أن هناك عدة قضايا تم تحريكها منذ 2006.

وأوضح عبيد، في تصريحات صحفية، أن الشركة المُحركة للدعوى القضائية الحالية، مازالت مُلتزمة حتى الآن بدفع الدمغات الطبية، مشيرا إلى أن الاتحاد اتخذ عدة إجراءات فور إخطاره بتحديد جلسة لنظر الدعوى، وجرى الاستعداد بتقرير هيئة المفوضين، يؤكد قانونيتها، بالإضافة إلى إسناد الدعوى للدكتور جابر نصار، مؤكدا أن الدعوى محسومة لصالح الأطباء البيطريين، وأعضاء الجمعية العمومية لأعضاء اتحاد المهن الطبية، قائلا: "لا مساس بمعاشات الأعضاء، بل بالعكس نحن نبحث حاليا زيادة قيمتها إلى 1000 جنيه، بدلا من 800 جنيه، وهو ما سيتم مناقشته خلال دورة الاتحاد المقبلة مطلع أبريل المقبل.

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