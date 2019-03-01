رفعت رشاد يُحدد مهام "النقيب القوي" لاستعادة كرامة الصحفيين -فيديو ​

القاهرة- مصراوي:

تصوير- نسيم عبدالفتاح وزهوة حسن:

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إنه يسعى للفوز بالمنصب لعمل توازن بين كرامة الصحفيين وحرياتهم وبين الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف رشاد، خلال جولته الانتخابية في مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "مصراوي- يالاكورة- الكونسلتو- أونا"، أنه لابد من توازن في المعادلة بين كرامة ومهنة وحريات وبين خدمات تساعد الزميل في مواجهة أعباء الحياة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الصحفيين يواجهون غلاء الأسعار وسط تدني الأجور والمرتبات.

وتابع: "نحتاج نقيب قوي يقدر يفاوض على الحقوق، وقادر على تعظيم موارد النقابة لكي يبتعد عن وسائل الضغط التي تمارسها بعض الجهات على النقابة منها الأجور والبدل".

وأشار إلى أن سيسعى لاستمرار البدل وزيادته بنسب دورية لمواجهة الحياة اليومية، بالإضافة إلى تعديل تشريعي يحصل بموجبه الصحفي بالجريدة الخاصة والحزبية على مكافأة نهاية الخدمة أسوة بالصحف القومية.

وتنطلق اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس.