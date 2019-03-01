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    رفعت رشاد: "سأكون نقيبًا مختلفًا.. وأحمي جميع الصحفيين"- فيديو

    12:02 ص الجمعة 01 مارس 2019
    رفعت رشاد: "سأكون نقيبًا مختلفًا.. وأحمي جميع الصحفيين"- فيديو

    الكاتب الصحفي رفعت رشاد

    القاهرة- مصراوي:
    تصوير- نسيم عبدالفتاح وزهوة حسن:

    قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إنه سيكون نقيبًا مختلفًا يحمي زملائه الصحفيين طالما لا يخالفون القانون.

    وأضاف رشاد، خلال جولته الانتخابية في مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "مصراوي- يالاكورة- الكونسلتو- أونا"، أن هناك شخصيات عظيمة تولت منصب نقيب الصحفيين، والأشخاص تختلف عن بعضها البعض.

    وتابع: "هكون نقيب مختلف يحمي زميله الصحفي طالما لم يخالف القانون".

    رفعت رشاد نقابة الصحفيين انتخابات الصحفيين

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