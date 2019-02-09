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    المشير طنطاوي ووزراء وشخصيات عامة في حفل زفاف نجل "زكي عابدين"

    11:52 م السبت 09 فبراير 2019
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    • عرض 59 صورة
    • عرض 59 صورة
    • عرض 59 صورة
    • عرض 59 صورة
    • عرض 59 صورة
    • عرض 59 صورة
    • عرض 59 صورة
    • عرض 59 صورة
    • عرض 59 صورة
    • عرض 59 صورة
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    كتب - هاني رجب:
    احتفل اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، بزفاف نجله المهندس محمود عابدين إلى لبنى يوسف، في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة.

    وحضر حفل الزفاف عددًا من كبار رجال الدولة والمسؤولين، على رأسهم المشير حسين طنطاوي وحرمه، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان.

    كما حضر أيضًا: المهندس هانى ضاحي نقيب المهندسين، والمنتج كامل أبو علي، والوزير السابق أبوبكر الجندي، إضافة إلى عدد آخر من الشخصيات العامة.

    وأحيا الحفل المطرب حكيم ومحمود الليثي.

    مصطفى مدبولي المشير طنطاوي زكي عابدين حفل زفاف

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