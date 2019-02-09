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    رئيس نادي الصيد: المصريون يقدرون دور رجال الشرطة في حفظ الأمن ​

    08:20 م السبت 09 فبراير 2019
    رئيس نادي الصيد: المصريون يقدرون دور رجال الشرطة في حفظ الأمن ​

    احتفالية نادي الصيد لتكريم أسر الشهداء الشرطة المص

    كتب- محمد نصار:
    وجَّه محسن طنطاوي، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، التحية لأسر شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

    جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية نادي الصيد لتكريم أسر شهداء الشرطة المصرية، اليوم السبت، بحضور عدد من الشخصيات العامة وأسر الشهداء.

    وأضاف طنطاوي: "القوات المسلحة ورجال الشرطة هما أساس الأمان والأمن في مصر"، متابعًا: "المصريون يدركون دور رجال الشرطة، وشهداء الشرطة ضحوا بأرواحهم من أجل حياة جميع المصريين، وربنا يصبر أسر الشهداء".

    يحضر الاحتفالية: الإعلامي خيري رمضان، والفنانة سميحة أيوب، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة السابق، واللواء محمد همام محافظ أسيوط السابق، والفنانة نهال عنبر.

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