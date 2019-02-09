رئيس "الأسقفية": وحدة الكنائس كانت ولا تزال أكبر التحديات

كتب-إسلام ضيف:

قال المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وإفريقيا، إن وحدة الكنائس كانت ولا زالت من أكبر التحديات منذ أن بدأت فى القرن الأول وحتى الآن.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية العام السادس لتأسيس مجلس مصر والمقامة بالكلية الإكليريكية الكاثوليكية بالمعادي، اليوم السبت، بحضور رؤساء الكنائس الخمس.

وأضاف: "نشكر الله من أجل مرور 6 سنوات على إنشاء مجلس كنائس مصر، وفي هذه المناسبة نتذكر كل من ساهم في تأسيس هذا المجلس ونخص بالذكر الأنبا بيشوى الذى انتقل من عالمنا العام الماضي".

وأوضح رئيس الكنيسة الأسقفية أنه على يقين أن العمل المشترك والحوار يساعدان على التفاهم والتقارب، مستطردًا: "أصلى أن يكون هناك في الفترة المقبلة أعمال مشتركة ولقاءات تجمعنا، تساعدنا أن نحقق الخير والسلام لبلادنا الحبيبة مصر".

وتابع: "أتذكر وقت بداية تأسيس مجلس كنائس مصر، طلب البابا تواضروس الثانى عمل مائدة خماسية متساوية الأضلاع، وهذا كرم نشيد به، نحن كنيسة صغيرة مقارنة بالكنيسة الأرثوذكسية".