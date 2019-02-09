بطريرك الكاثوليك لأعضاء كنائس مصر: "علينا دعم وحدتنا بالمحبة"

كتب-إسلام ضيف:

قال الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، إن المحبة تعد من أعظم الفضائل بالديانة المسيحية، وأنها "لا تسقط عبر العصور"، مؤكدًا أن جميع الكنائس قوية بمواهبها و"علينا أن ندعم وحدتنا بالمحبة".

وأضاف إسحق خلال كلمته باحتفالية مجلس كنائس مصر بمناسبة مرور ٦ سنوات على تأسيس المجلس، والمقامة اليوم بالكلية الاكليريكية بالمعادي، السبت، أنه "سعيد ليس فقط باجتماع الكنائس للاحتفال السنوي، لكن لأننا بدأنا خطوات المصارحة، التي تهدف لإزالة أي حواجز تعيق وحدة الكنائس".

وأشار إلى أن هناك خطة جديدة من الكنائس لتطوير المجلس، وأنها "لن تقتصر على أنشطته بالقاهرة فقط، بل إنها يجب أن تتسع دائرته بجميع المحافظات في إطار سعينا للتقارب بين الكنائس".

وتابع: "نتحدث وقد عدنا للتو من زيارتنا للإمارات لحضور مؤتمر الإخوة الإنسانية بحضور بابا الفاتيكان البابا فرنسيس وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ونحن خرجنا بمبادرات مهمة وجيدة لكن بعضها ربما يكون صامت وبطيء ومعرقل".