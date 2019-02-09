إحباط محاولة تهريب سجائر وشيش إلكترونية وأدوية تخسيس بالمطار

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من لبنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

ففي أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت، لاحظ حسام الشافعي، مأمور الجمرك بالعمل بالترانزيت، راكبًا مصريًّا يحمل حقيبة يد، ويحاول الدخول بها لصالة الخطوط الداخلية بالمطار (الترانزيت) للسفر إلى مطار برج العرب دون المرور بالتفتيش.

تم العرض على عادل ملاك ومجدي فريد نائب مدير الإدارة، وقررا تشكيل لجنة لتفتيش ثلاث حقائب خاصة بالراكب، ضمت علاء خضر ومحمود عبدالمطلب، تحت إشراف أحمد علي، مشرف الصالة، وتبين وجود 85 كيلو جرام من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها وأدوية تخسيس داخل الحقائب.

قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 بالمطار، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.