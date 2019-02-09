"الأعلى للإعلام" يناقش موقف شركات الرأي العام والمواقع الإلكترونية.. الأربعاء

كتب مصطفى علي:

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا في الثانية ظهر الأربعاء المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات والمستجدات على الساحة الإعلامية.

ويستعرض الاجتماع لائحة الجزاءات الإعلامية، وإحالتها إلى مجلس الدولة، إضافة إلى الطلبات المقدمة من شركات استطلاعات الرأي، وبحوث المشاهدة، والموقف من المواقع الإلكترونية التي لم تتقدم للحصول على التراخيص اللازمة.

ويناقش المجلس موقف عدد من الشركات التي ينبغي حصولها على تراخيص الصحف الورقية، ويستعرض تقريرًا عن نشاط لجنة الشكاوى متضمنًا المخالفات الإعلامية وإجراءات إصدار تقرير الحالة الإعلامية في مصر.