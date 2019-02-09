رئيس الوزراء من العلمين: طفرة حقيقية في "مارينا" الصيف المقبل

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه مسؤولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشروعات الجاري تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، اليوم السبت.

وقال مدبولي إن "مركز مارينا درة الساحل الشمالي، وقاطرة التنمية السياحية بالمنطقة، وتعمل وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على عودة المركز السياحي ليتبوأ مكانه المميز بين المناطق السياحية، باعتباره أهم المقاصد السياحية"، وذلك من خلال تنفيذ خطة لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية وتطوير مناطق الأسواق التجارية، وإعادة تشغيل المسرح الروماني.

وشدد رئيس الوزراء على أن يشهد الصيف المقبل طفرة حقيقية في مارينا، متفقدًا عددًا من الفيلات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، بمركز مارينا، مشيرًا إلى الاهتمام بجودة التنفيذ، وأن تكون التشطيبات على أعلى مستوى لسرعة طرحها للبيع.

من جانبه، قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، إنه جارٍ تنفيذ محطتين لتحلية مياه البحر بطاقة 5 آلاف م3/يوم للمحطة، لتغذية مناطق المركزين الأول والثاني بالمياه، وجارٍ تنفيذ خط مياه قطر 800 مم، لنقل 40 ألف م3/يوم، من المياه الناتجة من محطة تحلية مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المشروعات.

وبالنسبة إلى أعمال الطرق والكباري، قال المهندس حاتم محمود، رئيس جهاز القرى السياحية، إنه جارٍ تنفيذ أعمال كشط وإعادة رصف الطبقة السطحية الإسفلتية للطرق داخل مارينا بطول 30 كم، وأعمال تطوير الأرصفة المتهالكة بمارينا بطول 15 كم، وأعمال الترميم والصيانة اللازمة للأرصفة بجميع المناطق بمارينا.

وأضاف محمود أنه تم الانتهاء من الأعمال الاستشارية لرفع كفاءة حالة الكباري الخرسانية بمارينا، وتشمل الأعمال تغيير جميع المواسير المتهالكة الخاصة بالمياه والصرف الصحي.

وحول الاستعدادات لموسم الصيف، قال: يجري التنسيق مع الشركة المسؤولة عن الإدارة والصيانة للمنشآت والحدائق، بهدف الاستعداد لموسم الصيف، وتوفير جميع الخدمات لمرتادي الشواطئ دون مقابل لملاك مارينا، وذلك من خلال شركات عالمية.