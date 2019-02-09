ساويرس: "التحرير" الثقافي سينافس الأوبرا

كتب- محمد قاسم:

مازح نجيب ساويرس، رجل الأعمال البارز، المشاركين في حفل مئوية الجامعة الأمريكية، قائلًا: "يجب معاقبة المهندس الذي شيد مبنى العلوم، لأنه كان أسوأ تصميم في العالم كله، وبعد معاينته تم الاتفاق على تحويله إلى مركز التحرير الثقافي".

وأضاف ساويرس، خلال كلمته بحفل مئوية الجامعة: "شرطي لعمل المركز كان إقناع مجلس الأوصياء بهدم المبني بديناميت، وتم هذا بالفعل، ودعمت وساعدت الإدراة بعقلي".

وأوضح رجل الأعمال أنه "لا يمكن لأحد أن يضيف لمصر والتعليم سوى الشباب"، مشددًا على أن "مركز التحرير سيتمكن من منافسة دار الأوبرا المصرية".

وأشار ساويرس إلى أن "التحرير" الثقافي، بموقعه الفريد في قلب القاهرة، سيكون محورًا للأنشطة الثقافية في وسط البلد، ومركزًا ثقافيًّا مملوكًا بالكامل للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتحت إدارتها، وسيقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية تضم العروض الموسيقية والمؤتمرات وأندية الكتاب والمسرحيات والعروض السينمائية.