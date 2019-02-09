رئيس الجامعة الأمريكية يشكر ساويرس: يشعر بحماس عندما يقدم شيئا لمصر

كتب- محمد قاسم:

أشاد فرانسيس ريتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة، برجل الأعمال نجيب ساويرس، قائلًا: "يشعر بحماس عندما يقدم شيئًا لمصر".

وأضاف ريتشاردوني، خلال كلمته في احتفال الجامعة بمئة عام على تأسيسها، أن ساويرس يشارك في إنشاء مركز "التحرير" الثقافي لإحياء الثقافة والفن في قلب القاهرة، موضحًا أن "المركز سيقدم أنشطة ثقافية وفنية ذات دور كبير في إحداث التغيرات الإيجابية في المجتمع المصري".

من جانبه، قال ساويرس، إن "المركز الثقافي يهدف إلى إحياء الثقافة والفن في وسط القاهرة".

يشار إلى أنه، على هامش الحفل، تفتح الجامعة مركز "التحرير" الثقافي، بدعم من ساويرس، ليكون محورًا للأنشطة الثقافية في منطقة وسط البلد، ومركزًا ثقافيًّا يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات تضم العروض الفنية والموسيقية والمؤتمرات وأندية الكتاب، والمسرحيات والسينما.

من الجدير بالذكر، أنه في سبتمبر 2018، وقَّعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اتفاقًا مع نجيب ساويرس، رجل الأعمال ورئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، لدعم إنشاء مركز "التحرير" الثقافي بحرم الجامعة في التحرير. وبموجب الاتفاقية يدعم ساويرس إنشاء مركز التحرير الثقافي، والذي سيكون مملوكًا للجامعة وتحت إدارتها.

وأنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919 مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح، ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة، وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.