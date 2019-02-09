غدًا.. محافظ القاهرة يفتتح كوبري الجلاء بعد تطويره

كتب- محمد نصار:

يفتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدًا الأحد كوبري الجلاء بعد الانتهاء من تطويره.

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، الذي تحمل تكاليف عملية التطوير، ضمن مساهمات المجتمع المدني في تطوير المجتمع.

وشملت عملية تطوير الكوبري، التي بدأ العمل فيها منذ نهاية العام الماضي، رصف الكوبري في الاتجاهين، وصيانة الإنارة أعلى وأسفل الكوبري، واستعدال أسواره، وتغيير بلاط الأرصفة، وصيانة جميع الأجزاء الداخلية لماكينات فتح الكوبري والتأكيد عليها بإجراء تجربتي فتح وعبور أكثر من سفينة لمجرى نهر النيل.