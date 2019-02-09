"عينك في عنينا": 120 ألف حالة عاد إليها النظر

كتب- أحمد مسعد وهاني رجب:

قال المهندس أسامة عباس، المشرف على حملة "عينك في عنينا"، إنه "كان المستهدف 100 ألف حالة كمرحلة أولى، ألا أننا استطعنا معالجة 120 ألف حالة مصابة بالعمى"، موضحًا أن مؤسسة "صناع الخير" وشركاءها أنفقوا 25 مليون جنية.

وأضاف عباس، خلال كلمته في المبادرة، أن مؤسسة "أبو العنين" و"بيت الزكاة" وعددًا من الفنانين، استجابوا للحملة، وشاركوا بهدف القضاء على قوائم انتظار، بإجراء 150 عملية زرع قرنية بالمجان.

وأوضح المشرف على المبادرة أنه "سيتم تدريب 2000 طبيب في أول مارس المقبل، بالتعاون مع وزارة الصحة"، مشيرًا إلى "تجهيز مئتي مستشفى رمد في القرى"، مشددًا على ضرورة المشاركة في مبادرة "نور حياة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الجاري.