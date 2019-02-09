وزير التعليم العالي: الجامعة الأمريكية تمثل جسرا بين الثقافة الشرقية بالغربية

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الجامعة الأمريكية كانت ولا تزال رابطا بين التعليم والابتكار والبحث العلمي بين الثقافة الشرقية والغربية.

وأضاف عبدالغفار في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عمرو عدلى، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحفل الجامعة الأمريكية بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها،: "أحيى مؤسسى هذه المنارة التعليمية وكل من ساهم فى دعم سمعة هذه المؤسسة على المستوى الدولى وكل خريجيها على مستوى العالم، والجامعة الأمريكية فى بداية تأسيسها كانت دائما مثالا قويا فى المؤسسات المعنية بالجتمع ومنضبطة فى شكل مخرجات قوية".

وتابع أن هناك مراحل مهمة على مدى تاريخ االجامعة الأمريكية وتطويرها لتصل إلى مستواها الحالي، موضحا أنها وسيلة ربط مصر والولايات المتحدة وجسرا بين الثقافة الشرقية بقيمها والغربية وإطلاق الفكر والبحوث لأنها أول مؤسسة توفر الخدمة المعتمدة لكل كلياتها وضمان الجودة.

جاء ذلك بحضور المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وريتشارد بارتلت، رئيس مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الحفل بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة، والفنانين ورجال الأعمال، وأبرز الخريجين، والطلاب.

وتفتح الجامعة على هامش الحفل، مركز التحرير الثقافي الذي سيكون منارة للثقافة والفن بقلب القاهرة، والذي يستضيف عروضًا موسيقية عالمية ومحلية وعروض فنية لمجموعة من الفنانين خريجي الجامعة أبرزهم هشام عباس ومحمود العسيلي، ومعارض فنية، بالإضافة إلى نشاطات أخرى على مدار اليوم.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اتفاقًا مع نجيب ساويرس، رجل الأعمال والمستثمر ورئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، لدعم إنشاء مركز التحرير الثقافي بحرم الجامعة في التحرير.

وبموجب الاتفاقية، سيدعم ساويرس إنشاء مركز التحرير الثقافي، والذي سيكون مملوكًا للجامعة وتحت إدارتها. وقال ساويرس، إن المركز الثقافي هدفه إحياء للثقافة والفن في وسط القاهرة.

وأنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919 (غير هادفة للربح) معترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. ​