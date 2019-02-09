تعرف على مشروع ازدواج طريق سفاجا - مرسى علم

كتب- أحمد نجيب:

قدمت وزارة النقل، معلومات عدة عن مشروع ازدواج طريق "سفاجا - مرسى علم"، والذي يبلغ طوله 195 كم وعرضه 9.20م، 2 حارة، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه.

والمشروع بحسب، بيان أصدرته الوزارة، يعد استكمالا لخطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر، حيث سبق إنهاء ازدواج الطريق لمسافة 15 كم جنوب مدينة سفاجا.

ويدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق، الذي تنفذها وزارة النقل، وتتضمن تنفيذ إجمالي أطوال 1000 كم بتكلفة 17 مليار جنيه.

وتشمل المرحلة الثالثة، بخلاف هذا المشروع، المشروعات التالية: تطوير طريق "القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي"، وإنشاء طريق خدمة ازدواج طريق أسيوط - سوهاج الشرقي، وتوسعة وتطوير وصلة النفق من الكيلو 109 طريق السويس حتى النفق، وإنشاء طريق لخدمة حركة النقل الثقيل بطريق "القاهرة - السويس" في المسافة من الطريق الدائري حول القاهرة حتى الطريق الدائري الإقليمي، وازدواج طريق "6 أكتوبر - الواحات".

تبلغ مدة تنفيذ المشروع 18 شهرا، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 45 %، وجرى تقسيم الطريق إلى 6 قطاعات، لسرعة الإنجاز، وسيجرى الانتهاء من تنفيذه في النصف الثاني من عام 2019.

ويهدف المشروع إلى استيعاب الحركة المرورية على الطريق، وخاصة خدمة مناطق التنمية السياحية، والحد من الحوادث على الطريق.​