لأول مرة.. مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي غدًا - تغطية خاصة

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وذلك تمهيدًا لتسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي.

ويتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الأحد، رئاسة الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى، حيث تستمر رئاسة مصر للاتحاد مدة عام كامل.

وتعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، للمرة الأولى منذ نشأته عام 2002 خلفًا لمنظمة الوحدة الإفريقية، تتويجًا لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف وتجسيدًا لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم في ستينيات القرن الماضي.

كما يرأس الرئيس السيسي عقب توليه رئاسة الاتحاد بشكل رسمي، أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد والتي تُعقد تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".

ويتضمن برنامج الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الأفريقية والإقليمية.

ويرصد مصراوي، تفاصيل تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي عبر هذه التغطية الخاصة. (اضغط هنا)