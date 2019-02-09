وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا بشأن "أمراض الكبد والسموم الدوائية والأهداف العلاجية"

كتبت- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا من الدكتور وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة حول ورشة العمل التي نظمها قسم المناعة وتقييم العلاج تحت عنوان "أمراض الكبد والأمعاء والسموم الدوائية والأهداف العلاجية"، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين المعهد وجامعة باسك كنترى بإسبانيا، بحضور عدد من أعضاء هيئة البحوث بالمعهد ولفيف من الأساتذة والباحثين من جامعات عين شمس، والقاهرة، والجامعة الأمريكية، والمركز القومي للبحوث.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، أكدت الدكتور إيمان الأهوانى منسق الاتفاقية ورئيس قسم المناعة وتقييم العلاج بالمعهد أنه منذ تفعيل مذكرة التفاهم في أكتوبر 2016، تم تنفيذ خمس مهمات علمية لجامعة باسك كنترى بإسبانيا؛ بهدف تبادل الخبرات والتكنولوجيا والتعاون في مشاريع وأبحاث علمية مع الجانب الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن فعاليات اللقاء العلمي تضمنت إلقاء عدد من المحاضرات من أساتذة من الجانب الإسباني من كلية الطب والتمريض بجامعة باسك كنترى، وأساتذة من الجانب المصري من كلية الصيدلة بجامعة عين شمس والمركز القومي للبحوث وقسم المناعة وتقييم العلاج بالمعهد، حيث تناولت تلك المحاضرات عدة موضوعات مثل علاقة جراثيم الأمعاء وأمراض الكبد والخلايا الكبدية النجمية (HSCS) وعلاقتها بالتليف وسرطان الخلايا الكبدية، والعلاج القائم على الخلية في أمراض الكبد المزمنة، والفعالية التشخيصية للأحماض النووية متناهية الصغر في عدوى فيروس (سى) المزمن.