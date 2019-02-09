"القوى العاملة": تعظيم الاستفادة من "مشروعك" لخلق فرص عمل للمتدربين بالإسماعيلية

القاهرة- أ ش أ:

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد، بالتواصل مع البنوك التي تتعاون مع المشروع القومي للتنمية المحلية "مشروعك"، والعمل على إزالة أية عقبات، وذلك لتعظيم الاستفادة من خدمات المشروع في خلق فرص عمل جديدة للشباب الذين يتم الانتهاء من تدريبهم بمركز التدريب التابع للمديرية بمدينة المستقبل، للبدء في عمل مشروع صغير فوراً لهم.

وذكر بيان لوزارة القوى العاملة اليوم أن ياسر سعيد مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية عقد اجتماعين مع كل من محمد فاروق جاد الله مدير الفرع الرئيسي لبنك مصر بالإسماعيلية، وسعيد عبد العظيم عقل نائب المدير الإقليمي لمنطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر للتسويق الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لبحث سبل التعاون المشترك بين المديرية والبنوك التي تتعاون مع "مشروعك" لوضع آليات العمل على أرض الواقع لتهيئة خريجي مركز التدريب للبدء في تنفيذ مشروعات صغيرة جديدة تعتمد على المهن التي يتم تدريبهم عليها بعد عمل دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لهذه المشروعات .

وقال سعيد إن ذلك يأتي ضمن بروتوكول التعاون مع جامعة قناة السويس ، وحتى يتم دمج خريجي التدريب المهني في سوق العمل وذلك للعمل على بحث العقبات التي تواجه المتدربين في الحصول على قرض من "مشروعك" لبدء مشروع صغير فور انتهاء العملية التدريبية، حيث تم بحث تبسيط الإجراءات ومد فترة السماح لبداية سداد القرض ، فضلا عن مدى إمكانية تخفيض سعر الفائدة وذلك بالنسبة للمشروعات التي يتم تمويلها من خلال مشاركة "مشروعك" والمهن التي يتم التدريب عليها بمركز التدريب، وقد تطرق الحديث إلي بحث الأطراف توقيع بروتوكول تعاون مشترك في هذا الصدد، وذلك بحضور فاطمة أحمد مدير مشروعك بالإسماعيلية.​