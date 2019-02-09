تبدأ غدا.. 14 معلومة عن المبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف على 5 ملايين تلميذ

كتب- محمد عبدالناصر:

يطلق صندوق "تحيا مصر"، صباح الأحد، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة" في المدارس.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن المبادرة والتي جاءت كالتالي:

- تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية.

- تستهدف علاج الحالات المكتشفة مجانا.

- تبدأ في 5 محافظات هي: الإسكندرية، والشرقية، والمنيا، وقنا، والأقصر.

- وفق تصريحات تامر عبدالفتاح، المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، فإن المبادرة تستهدف إجراء الكشف الطبي على نحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية. - تغطي المرحلة الأولى من المبادرة 660 ألف تلميذ منهم.

- تسليم نحو 132 ألف نظارة طبية.

- إجراء التدخلات الجراحية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم.

- ينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والتي سخرت كافة تجهيزات المستشفيات التابعة لها لإجراء العمليات الجراحية فضلا عن توفير الكوادر الطبية المتخصصة.

- توفير فرق طبية في تخصص الرمد من مختلف مديريات الصحة بالمحافظات وذلك تنسيقا مع وزارة الصحة والسكان.

- وتوفر وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال تسخير تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية.

- جرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتذليل المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية.

- جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة.

- جرى التعاون كذلك مع مؤسسات (الأورمان، وصناع الخير، وبنك الشفاء، والجمعية الشرعية)؛ لحصر الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الخدمة الطبية لهم بمختلف المحافظات.

- جرى تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة، وتوفير منسق بكل محافظة، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

وكان صندوق تحيا مصر قد أطلق المرحلة الأولى من مبادرة (نور حياة)؛ لعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار يوم الخميس الماضي في محافظتي السويس والإسماعيلية، ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الأولى ٦ محافظات أخرى، هي الشرقية والدقهلية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، على أن يبدأ الكشف الطبي بها مارس المقبل، حيث يستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو ١٤٧ ألف مواطن وإجراء ٢٠ ألف عملية جراحية للحالات المنتظر اكتشافها خلال الكشف الطبي.

يذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة وذلك خلال 3 سنوات علي 4 مراحل، لإجراء الكشف الطبي على نحو مليوني مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم 1.5 مليون نظارة طبية، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا.

وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة، رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.​